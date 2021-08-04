رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفنان الفقيد سعيد حِلمي

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية الى عائلة الفنان المرحوم ، سعيد حلمي، على اثر وفاة الفقيد متأثرا بفيروس كورونا كوفيد-19 .

رسالة التعزية

“تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنان المرحوم سعيد حِلمي، إلى جوار رب العزّة مُتأثرا بإصابته بكوفيد ـ 19، تولاه المولى عزّ وجلّ، بالرحمة والمغفرة..

وفي هذه اللحظات الأليمة التي نودّع فيها واحدا من المشاهير الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية، واستحق بجدارة لدى جمهور المهتمين بالثقافة والفن في بلادنا، كل التقدير والاحترام.

وأمام هذا المصاب الجلل، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنّاته، ويُلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. عظّم الله أجركم”.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”.