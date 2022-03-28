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رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحومة إيمنان رحمَة ابنة الشيخ أمود بن مختار

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحومة إيمنان رحمَة ابنة الشيخ أمود بن مختار

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة إلى عائلة المرحومة إيمنان رحمَة ابنة المرحوم الشيخ أمود بن مختار.

 رسالة رئيس الجمهورية:

“بسم الله الرّحمَن الرّحيم

تلقّيتُ موقِنًا بقضاءِ الله وقدَره، نبأ وفاة الـمغفور لها السيّدة إيمنان رحمة، ابنة الـمقاوم الأبيّ الشّيخ أمود بن مختار، زعيم مُقاومة التّوارق ضدّ الاستعمار الغاشم في صحرائِنا الكُبرى.

وحيث لا رادّ لقضاءٍ نَزَلَ أمامَ أجَلٍ حلّ، فإنّني أسألُ الله عزّ وجلّ أن يتغمّد المتوفّاة بواسِعِ رحمتِهِ ومَشمول مَغفرَته، وحُسن الظنّ قائمٌ في أنها ستلقى اللهَ راضيةً مرضيّةً، بعدما لاقت من هول العلّ والمرضِ، فكانت صابرةً مُقاوِمةً مُحتسبة، من صُلبِ مقاومٍ لا يُثنيها عن عزمها سوى قضاء الله.

وإذ أحتسبُ عند الله أن يسكنها فسيح جناته مع والدها الشيخ أمود، والنّبيين والصّديقين والشّهداء والصّالحين وحسُن أولئك رفيقا، فإنّني أسألهُ تبارك وتعالى أن يُعظّم أجركُم في مُصابكم، وأن يصُبّ عليكم من شآبيب الرّحمة والسّلوان، والحمدُ لله ربّ العالمين.”

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