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الجزائر

رئيس الجمهورية يعزي عائلة فقيد الكرة الجزائرية مهدي سرباح

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يعزي عائلة فقيد الكرة الجزائرية مهدي سرباح

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إلى عائلة فقيد الكرة الجزائرية مهدي سرباح.

وجاء تغريدة نشرها، الجمعة، رئيس الجمهورية عبر حسابه على تويتر “أتقدم بتعازيّ الخالصة، لعائلة مهدي سرباح، فقيد الكرة الجزائرية والحارس الأسطوري الأسبق لفريقنا الوطني، كما أعزّي كل محبّيه والأسرة الكروية. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

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