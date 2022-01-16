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الجزائر

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس المالي السابق ابراهيم كيتا

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس المالي السابق ابراهيم كيتا

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لرئيس السلطة الانتقالية ورئيس الدولة لجمهورية مالي في وفاة الرئيس السابق لجمهوية مالي ابراهيم بوبكر كيتا.

رسالة التعزية:

إلى السيد عصيمي غويتا رئيس السلطة الانتقالية ورئيس الدولة لجمهورية مالي

لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، نبأ وفاة الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، الرئيس السابق لجمهورية مالي الشقيقة.

وإذ نشارككم هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، باسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي، ومن خلالكم لأسرة الفقيد، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة والتعاطف، راجيا من الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يخفف عن عائلته حزنها ويلهمها جميل الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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