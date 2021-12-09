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الجزائر

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنانة سلوى

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الفنانة سلوى

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، تعازيه لعائلة الفنانة الراحلة سلوى وللأسرة الفنية في الجزائر.

 ونقل التلفزيون العمومي رسالة رئيس الجمهورية التي جاء فيها “تفقد الساحة الفنية اسما لامعا من ذلك الجيل الذي ارتقى بعطائه الفني، وأثرى الحقل الثقافي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي الثري المتنوع”.

وأضاف الرئيس تبون “نودع بأسى مطربة من ذلك الجيل الذي حمل حب الوطن في الوجدان وارتحل به في المحافل الدولية فخورا بتميزه وعراقته”.

وتابع رئيس الجمهورية في رسالته قائلا:  “لقد كانت الفقيدة صوتا جزائريا أصيلا صادحا بالحس الوطني”.

الفنانة القديرة سلوى في ذمة الله

وانتقلت إلى رحمة الله، الخميس، الفنانة الجزائرية القديرة فطومة لميتي والمعروفة فنيا بسلوى، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

 وتوفيت الفنانة القديرة سلوى، إثر تعرضها لجلطة دماغية دخلت على إثرها إحدى العيادات بالعاصمة، قبل أيام.

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