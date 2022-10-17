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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء المتقاعد محمد بكوش

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء المتقاعد محمد بكوش
ح.م

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، تعازيه في وفاة اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق اللناحية العسكرية الثانية.

وجاء في رسالة التعزية  “على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية يتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بأصدق التعازي وخالص المواساة الى أسرة الفقيد وكافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا اليه راجعون”.

من جانبه قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  الفريق أول السعيد شنڨريحة، تعازيه إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد بكوش القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية.

وجاء في رسالة تعزية الفريق أول “يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة،  باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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