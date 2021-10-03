رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد إبراهيم غومة

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية لعائلة المجاهد المرحوم الحاج إبراهيم غومة الذي وافته المنية الأحد.

وجاء في رسالة التعزية “فُجعنا مع أهلنا الكرام في ربوع إلـيزي الأبية وجنوبنا الكبير عامة، بوفاة الحاج إبراهيم غومة، أمين عقال وأعيان ” أزجر الطاسيلي “، وأحد القامات الشامخة في الجهاد والوطنية”.

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته “بتأثر بالغ وأسى عميق نعيش مع عائلة الفقيد وأهله وأبناء هذه الـمنطقة العزيزة التي بوّأت الـمرحوم بِمَا له من رصيدِ الشرفاء، وما عُرف عنه من مكارم الرجال الكبار، مكانةَ الابن الـموثوقِ الـمؤتَمن، حينما أَوْكَلتْ إليه رئاسة أول مجلس بلدي لبلدية إليزي .. وحينما حَمَلَ بأمانة وصدق انشغالاتها إلى رحاب مجلس الأمة الذي استمرت عضويتُه الـمستحقةُ فيه لعهدتيْن، رحمه الله .. وهو الذي نشأ باسطا يَده بالخير .. مُتعلِّقا بوطنه، مُحبًا للجزائر غيورًا عليها.

وأَمـام هـذا الــرَّزءِ الأليــم، أتــوجـَّه إلى عائلة الفقيد .. وإلى أهلـه وذويــه، وكافة إخوتنا الطـوارق في إليزي، وأينما كانوا بأخلص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيًا الـمولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .. عظم الله أجركم”.