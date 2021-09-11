رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية لعائلة المجاهد الراحل ياسف سعدي وكل الأسرة الثورية.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة التعزية “يلتحق المرحوم بأخواته وإخوانه الشهداء ومن لحق بهم من المجاهدين الذين جمعه بهم النضال الوطني والكفاح المسلح”.

وتابع الرئيس “المجاهد الراحل ياسف سعدي كان أبرز قادة المنطقة المستقلة وصنع مع رفاقه ملاحم ثورة خاصة”.

وأضاف الرئيس “نشيع الراحل بحسرة وألم إلى جوار رب العزة ونحسبه من زمرة الثوار الأمجاد”.

كما تقدم رئيس الجمهورية إلى رفقاء الفقيد المجاهدين بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيا الله أن يتولاه بواسع رحمته.