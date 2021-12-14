رئيس الجمهورية يكرم مخابر فينوس بوسام عشير

كرم رئيس الجمهورية مخابر فينوس ممثلا في كمال مولة الرئيس المدير العام للشركة بوسام “عشير ” نظير جهوده في تطوير الإنتاج المحلي الصناعي.

وقال كمال مولة عقب هذا التكريم: ديسمبر2021 يوم سيظل محفورا في ذاكرتي إلى الأبد لقد كان لي الشرف العظيم أن أحصل اليوم على وسام الاستحقاق الوطني من قبل رئيس الجمهورية و بهذا أشكره على ثقته والرغبة في استعادة الثقة للقوى العاملة للوطن أنا فخور بهذا الاعتراف الوطني، فهو يؤكد صحة القيم التي تدعم توجهي وكرائد أعمال و مواطن جزائري مقتنع بأن هذا التكريم يعطي رسالة قوية لقادة الأعمال في القطاع الخاص و الذي يعد دليل على أننا بالفعل في الجزائر الجديدة التي تكرس جهود الجميع نحو الكمال والازدهار.

أن تكون وطنيا اقتصاديا يجب أولا وقبل كل شيء أن تضع البلد فوق كل الاعتبارات الأخرى و هذا للعمل من أجل التنمية وبناء جزائر قوية.

أن تكون مواطنا موحدا يعني إعادة توزيع الثروة المكتسبة عن طريق النبل لتحسين الحياة اليومية للأشخاص الذين أضعفتهم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

أشكر عائلتي وخاصة والدي الحاج مراد لأنه جعلني فما أنا عليه الان وآمل من كل قلبي أن أكون مثالاً إيجابيا في التطور المهني لأولادي.

أشكر أصدقائي المخلصين والمخلصين لدعمهم الذي لا يتزعزع.

فخور بعائلتي وأصدقائي والمتعاونين معي في فينوس فخور بمدينتي البليدة.