رئيس الجمهورية يكفكف دموع المقصين خطأً بالبليدة ويمنحهم جوازات حجّ

تفاعل معهم الجزائريون بعد نشر ندائهم على الشروق

عرفت قضية المواطنين الثمانية المقصين من أداء فريضة الحج بسبب خطأ إداري في ولاية البليدة، انفراجا، وهي القضية التي تطرقت إليها “الشروق” الأحد الماضي، والتي لقيت تفاعلا قويا من قبل الجزائريين، حيث جاءت البشرى سريعا من رئاسة الجمهورية، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون منحهم جوازات سفر خاصة بالحج ليكتب لهم زيارة بيت الله الحرام هذه السنة.

وقال حجاج بلدية بني تامو الثمانية في تصريح للشروق “إن اليأس بلغ بهم مبلغا وضاقت بهم الأرض بما رحبت، بعدما سدت في وجوههم الأبواب وتبخر حلمهم في أداء الشعيرة هاته السنة لخطأ ليس لهم أي ذنب فيه ارتكبه موظف بمكتب الحج بالبلدية”، غير أن الصدى الذي لقيته قضيتهم، بعدما تطرقت لها جريدة الشروق وتناقلتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشاركها الملايين من الجزائريين، أعاد لهم بصيص الأمل، ليتلقوا اتصالا من رئاسة الجمهورية جاء معه الفرج، وتم استقبالهم بقصر الرئاسة صبيحة الأربعاء ومنحوا عشرة جوازات حج حتى يتسنى لأحد الأبناء مرافقة والدته، وزوج آخر مرافقة زوجته التي خلفت مكان والدتها المتوفاة، كما وعدهم الرئيس تبون بمنح تسهيلات لـ13 حاجا آخرين من بلدية بني تامو بالبليدة فازوا في قرعة الحج ولم تسعفهم ظروفهم المادية في تأمين تكلفة الحج، لاسيما أن المهلة المحددة للتسديد تنتهي في 20 ماي الجاري.

وعبر محدثو الشروق عن بالغ امتنانهم لكل من تفاعل مع قضيتهم، حيث لقوا تضامنا واسعا من قبل الجزائريين الذين بكوا لبكائهم وتوجهوا بالدعاء الخالص إلى الله وناشدوا الرئيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي منحهم جوازات خاصة بالركن الخامس، وفعلا تمت الاستجابة واتصل بهم الرئيس سريعا ليحقق أمنيتهم في أداء شعيرة الحج ويكونوا من ضيوف الرحمن هاته السنة.