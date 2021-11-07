-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الأحوال الجوية: أمطار غزيرة عبر 23 ولاية
الجزائر

رئيس الجمهورية يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا

الشروق أونلاين
  • 3723
  • 0
رئيس الجمهورية يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا
ح.م
الرئيس تبون يهدي نظيره الإيطالي حصان عربي أصيل

أهدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حصانا عربيا أصيلا بمناسبة زيارته للجزائر.

وكرم رئيس الجمهورية، السبت، نظيره الإيطالي بحصان عربي أصيل، كما قام سيرجيو ماتاريلا بدوره بتكريم الرئيس تبون، وهذا خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف ضيف الجزائر.

ويقوم الرئيس الإيطالي بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد هام.

وكان في استقبال الرئيس الإيطالي، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،وكذا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمارة ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.

رئيس الجمهورية: هناك تطابق كبير في وجهات النظر مع الجانب الإيطالي

وفي 6 نوفمبر 2021، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك تطابق كبير في التوجه الاقتصادي مع الجانب الإيطالي وكذا في الملف الليبي.

وتطرق الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الايطالي، السبت، الحديث عن خصوصية الاقتصاد الايطالي قائلا “إيطاليا معروفة باقتصاد متكون من مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، مضيفا “وهذا ما نريده في الجزائر”.

وقال الرئيس تبون، إن “الجزائر متفائلة بعد اجتماع اللجنة العليا للبلدين للخروج بنتائج إيجابية وميدانية حقيقية لتعزيز الصناعة الجزائرية”.

وأشار إلى أن، الجزائر سبق لها وأن أوفدت إلى إيطاليا الوزيرين المنتدبين المكلفين بالصناعة الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

وأضاف “لا تفوتني الفرصة أن أؤكد على الصداقة القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات ليست وليدة اليوم بل هي قديمة من زمان واستقوت أثناء ثورة التحرير وكذلك في العشرية السوداء وبالتقريب البلد الوحيد الذي وقف مع الجزائر هي إيطاليا”.

مقالات ذات صلة
مجلة الجيش مخاطبة فرنسا: السكوت أفضل من تحريف التاريخ

مجلة الجيش مخاطبة فرنسا: السكوت أفضل من تحريف التاريخ

مهلة 45 يوما للالتزام بالنفقات أمام المراقبين الماليين

مهلة 45 يوما للالتزام بالنفقات أمام المراقبين الماليين

1000 مواطن ضحية شركة وهمية لبيع السيارات

1000 مواطن ضحية شركة وهمية لبيع السيارات

مؤسسة ميناء سكيكدة تطبع نصف مليون ملصقة انتخابية للوزير طلعي

مؤسسة ميناء سكيكدة تطبع نصف مليون ملصقة انتخابية للوزير طلعي

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 نوفمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 05 نوفمبر 2021

تعليم عالي: قرار جديد لفائدة أساتذة التكوين الإقامي بالخارج

تعليم عالي: قرار جديد لفائدة أساتذة التكوين الإقامي بالخارج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد