رئيس الجمهورية يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا

أهدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حصانا عربيا أصيلا بمناسبة زيارته للجزائر.

وكرم رئيس الجمهورية، السبت، نظيره الإيطالي بحصان عربي أصيل، كما قام سيرجيو ماتاريلا بدوره بتكريم الرئيس تبون، وهذا خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرف ضيف الجزائر.

ويقوم الرئيس الإيطالي بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد هام.

وكان في استقبال الرئيس الإيطالي، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،وكذا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمارة ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.

رئيس الجمهورية: هناك تطابق كبير في وجهات النظر مع الجانب الإيطالي

وفي 6 نوفمبر 2021، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك تطابق كبير في التوجه الاقتصادي مع الجانب الإيطالي وكذا في الملف الليبي.

وتطرق الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الايطالي، السبت، الحديث عن خصوصية الاقتصاد الايطالي قائلا “إيطاليا معروفة باقتصاد متكون من مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، مضيفا “وهذا ما نريده في الجزائر”.

وقال الرئيس تبون، إن “الجزائر متفائلة بعد اجتماع اللجنة العليا للبلدين للخروج بنتائج إيجابية وميدانية حقيقية لتعزيز الصناعة الجزائرية”.

وأشار إلى أن، الجزائر سبق لها وأن أوفدت إلى إيطاليا الوزيرين المنتدبين المكلفين بالصناعة الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

وأضاف “لا تفوتني الفرصة أن أؤكد على الصداقة القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات ليست وليدة اليوم بل هي قديمة من زمان واستقوت أثناء ثورة التحرير وكذلك في العشرية السوداء وبالتقريب البلد الوحيد الذي وقف مع الجزائر هي إيطاليا”.