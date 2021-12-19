رئيس الجمهورية يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني لبلاده

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بالعيد الوطني لبلاده.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، مع أخيه سمو أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بالعيد الوطني لبلاده، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق دوام الرخاء والازدهار”.

وأضاف البيان “شكر الرئيس تبون، أمير قطر على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الفريق الوطني لكرة القدم والجماهير الجزائرية المشجعة له، مهنئا إياه بنجاح دورة كأس العرب لسنة 2021، من حيث التحضير والتنظيم، وكذا الإمكانات ونوعية المرافق الرياضية الفريدة من نوعها التي سخرتها دولة قطر”.