رئيس الجمهورية يهنئ الجيش على نجاحه في تنظيم المسابقة العسكرية الدولية

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، الفريق أول السعيد شنقريحة إثر النجاح الباهر الذي تكللت به المسابقة العسكرية الدولية ” الفصيلة المحمولة جوا – 2022″.

وجاء في رسالة التهنئة “إلى السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومن خلاله إلى كافة الإطارات والمستخدمين الذين ساهموا في إنجاح المسابقة العسكرية الدولية” الفصيلة المحمولة جوا – 2022″.

وتابع رئيس الجمهورية في تهنئته لأفراد الجيش، “على إثر النجاح الباهر الذي تكللت به المسابقة العسكرية الدولية ” الفصيلة المحمولة جوا – 2022″، المنظمة لأول مرة بالجزائر، في الفترة الممتدة من 15 إلى 27 غشت 2022، يطيب لي أن أتوجه بتهاني الحارة إليكم، ومن خلالكم إلى كافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الذين ساهموا بجهودهم المضنية والمتفانية في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الدولية، التي ستجسد دون ريب الهدف الأسمى المرجو منها ألا وهو تواصل الجيوش، والتضامن فيما بينها، خدمة للتطور والسلم في العالم”.

وأكد الرئيس تبون، “ومما زاد من بهجتنا تتويج فريقنا الوطني العسكري بطلا في هذه المسابقة العسكرية المرموقة، وانتزاعه عن جدارة وإستحقاق، للمرتبة الأولى حسب الفرق من بين خمسة عشر (15) فريقا يمثلون دولا لها باع طويل في هذا الاختصاص”.

وأوضح “كما برهنت هذه النتائج الباهرة المحققة خلال فعاليات هذه المنافسة الدولية، على قدرة الجزائر على تنظيم هكذا تظاهرات وأن الجزائريين حين يضعون نصب أعينهم مصلحة الجزائر، وحين يتعلق الأمر برفع رايتها الوطنية، خفاقة في السماء، فلن تثنيهم عن رفع التحدي والوصول إلى الغايات المنشودة أية عوائق مهما بلغت درجة صعوبتها”.

وختم رئيس الجمهورية في تهنئته للجيش، “هذا النجاح الذي بقدر ما أفرح وأبهج كافة أفراد قواتنا الباسلة، فإنه أثلج قلوبنا جميعا، وأدخل السرور والفرحة على قلوب الجزائريين، ويستحق منا بأن نجدد تقديرنا وعرفاننا لكل من ساهم فيه من قريب أو من بعيد، راجيا بأن تكون هذه النتائج قدوة طيبة ومثالا حسنا لتحقيق المزيد من الانتصارات، والمزيد من التمثيل المشرف ليس فقط فيما يتعلق بالرياضة العسكرية، بل وأيضا فيما يخص عموم الرياضة الوطنية”.