رئيس الجمهورية يهنئ المعلمين في يومهم العالمي

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المعلمين في يومهم العالمي، منوها بما يبذلونه من جهود لأداء رسالتهم النبيلة في تربية وتعليم الناشئة.

وجاء في تغريدة نشرها رئيس الجمهورية عبر صفحته على تويتر الاثنين “عشية اليوم العالمي للمعلمين، الموافق 05 أكتوبر، أتوجه بخالص التهاني،للسيدات والسادة المعلمين والأساتذة، منوها بمناسبة الدخول المدرسي، بما يبذلونه من جهود، لأداء رسالتهم النبيلة في تربية وتعليم الناشئة من بناتنا وأبنائنا، ثروة الأمة وبناة جزائر الغد..جزائر الوفاء لتاريخنا المجيد.”