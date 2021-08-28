رئيس الجمهورية يهنئ شيرين عبد اللاوي لإحرازها ميدالية ذهبية بطوكيو

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، المصارعة شيرين عبد اللاوي، بعد تحقيقها أول ميدالية ذهبية للجزائر بطوكيو.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته الرسمية عبر تويتر “شكرا لكِ شيرين عبد اللاوي على إنجازكِ. بتحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر بطوكيو. فباسمي وباسم الشعب الجزائري أتقدم إليكِ بتهانيّ الحارة، متمنيا أن تكوني قدوة لزملائك”.