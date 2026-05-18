رئيس الجمهورية يوجه تهانيه لإطارات وعمال مشاريع الأشغال العمومية

تقديراً لجهودهم المبذولة في إنجاز المشاريع الهيكلية الحساسة

نقل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، تهاني وتشجيعات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى كافة الإطارات والعمال والفرق الميدانية بقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تقديراً لجهودهم المبذولة في إنجاز المشاريع الهيكلية الحساسة، التي تُعد رافعة أساسية لمسار التنمية والبناء في البلاد.

وأكد الوزير، في بيان نشرته الوزارة الوصية، أن هذا التكريم يعكس اعتراف رئيس الجمهورية بالدور المحوري الذي تضطلع به إطارات وعمال القطاع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الجديدة، التي تساهم في ترسيخ أسس اقتصاد وطني متنوع ورسم ملامح جزائر ناشئة وقوية قادرة على تبوّؤ مكانتها بين الأمم.

ودعا المسؤول ذاته جميع العاملين في القطاع إلى مواصلة الجهود بأعلى درجات الفعالية ورفع وتيرة العمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى غاية استكمال المشاريع الهيكلية، وعلى رأسها مشاريع الفوسفات التي يُعوَّل عليها في فتح آفاق اقتصادية واعدة، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التحول الاقتصادي في البلاد.

كما شدّد البيان على ضرورة تكثيف العمل ليلاً ونهاراً لتجسيد مشاريع الأشغال العمومية المرتبطة باستغلال فوسفات بلاد الحدبة، بما يسمح بالشروع في الإنتاج في أقرب الآجال، مشيراً إلى التقدم المحقق في مشروع الخط المنجمي الغربي الرابط بين غار جبيلات وتندوف وبشار، والذي تم إنجازه قبل الآجال التعاقدية، في إطار تجسيد الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.

واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على أن ثقة رئيس الجمهورية في إطارات وعمال القطاع تُعد وسام شرف ومسؤولية في آن واحد، معرباً عن يقينه بأن عزيمتهم وتفانيهم سيجعلان من هذه المشاريع نموذجاً يحتذى به في الإنجاز والكفاءة، وموجهاً لهم خالص التقدير والامتنان.