رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى شباب الجالية الجزائرية بفرنسا

قال عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجه رسالة من خلاله إلى شباب الجالية الجزائرية في فرنسا، دعاهم فيها إلى توخي الحذر والابتعاد عن التطرف.

وأكد حفيز، الخميس، في تصريح صحفي عقب لقائه بالرئيس تبون أن رئيس الجمهورية حمله رسالة أخوة إلى أبناء الجزائر وباقي الجاليات المسلمة في فرنسا، دعاهم فيها للابتعاد عن التطرف وتجنب التوتر داخل المجتمع الفرنسي.

وتابع قائلا :”ألح رئيس الجمهورية على أن يكون الشباب الجزائري المقيم بفرنسا وباقي المسلمين حذرين جدا من الراديكالية والتطرف الذي حرف الرسالة الاسلامية”.

وتابع حفيز “نحن في الجزائر ندين بإسلام الوسطية والتسامح والأخوة ويجب ان نكون دائما هكذا حتى في فرنسا..”

وأضاف قائلا ” أوكلني رئيس الجمهورية أن أحمل عاليا رسالة الأخوة من أجل إسلام مستنير معتدل وألا يكون الشباب الجزائري سببا في أي توتر داخل المجتمع الفرنسي”.

عميد مسجد باريس يهدي الرئيس تبون نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم

أهدى عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نسخة من الطبعة الجديدة لترجمة معاني القرآن الكريم، للأستاذ حمزة بوبكر.

الرئيس تبون يستقبل عميد مسجد باريس

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس، عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز، الذي أكد له دعم الجزائر له في تسيير هذا المعلم الروحي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: استـقبل، اليـوم، رئيـس الجمهورية السيـد عبد المجـيد تبون، عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز، بطلب منه.

وأوضح “زفي أثناء المقابلة، أكـد السيـد الرئيـس لعميد مسجد باريس، تأييده المطلق في تسيير هذا المعلم الروحي العريق، مسديا له توجيهات بمواصلة جهوده والارتقاء بأداء هذه المؤسسة، وذلك بانتهاج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف”.

وحضر اللقاء، مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي، حسب البيان.