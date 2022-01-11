رئيس الجمهورية يوجه رسالة دعم للخصر بعد التعثر أمام سيراليون
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم للخضر عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.
وكتب الرئيس تبون تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية،نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله”.
ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية..نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 11, 2022