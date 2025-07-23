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رئيس الجمهورية يُستقبل من طرف نظيره الإيطالي ورئيسة الوزراء ميلوني

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يُستقبل من طرف نظيره الإيطالي ورئيسة الوزراء ميلوني
ح.م
جانب من مراسم الاستقبال

استُقبل، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بالقصر الرئاسي “كورينالي”، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا.

ويواصل، رئيس الجمهورية  لليوم الثاني على التوالي زيارته الرسمية إلى إيطاليا، والتي تتضمن برنامجا مكثفا يترجم متانة علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وفي هذا الإطار، حظي الرئيس تبون باستقبال رسمي من قبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا بالقصر الرئاسي “كورينالي” وفقا للأعراف والتقاليد الايطالية، حيث تم الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض فرقة من الحرس الوطني الجمهوري الإيطالي أدت لهما التحية الشرفية.

بعدها أجرى رئيس الجمهورية محادثات على انفراد مع نظيره الإيطالي، تناولت ملفات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتتوسع بعدها المحادثات وتشمل أعضاء وفدي البلدين.

كما استُقبل رئيس الجمهورية من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، لمباشرة محادثات في إطار أشغال اللجنة الحكومية الثنائية الخامسة.

وجرى الاستقبال بمقر “فيلا دوريا بامفيلي”، حيث استمع رئيس الجمهورية، رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، كما استعرضا تشكيلات من الحرس الجمهوري الايطالي.

بعدها عرضت جورجيا ميلوني لرئيس الجمهورية التاريخ العريق وأرجاء قصر دوريا الباهر الذي ستلتئم فيه اللجنة الحكومية الإيطالية.

وخلال الفترة المسائية، سيشرف رئيس الجمهورية على اختتام فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الإيطالي، الذي يلتئم بمناسبة هذه الزيارة ويبحث خلاله المتعاملون الاقتصاديون للبلدين فرص الاستثمار والشراكات الجديدة في مختلف القطاعات، على غرار الطاقة والبنى التحتية، النقل، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية وغيرها من القطاعات.

ومن المقرر أن يتم بمناسبة هذه الزيارة، عقد عدة لقاءات بين أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية ونظرائهم من جمهورية ايطاليا لتعزيز أواصر التعاون وبحث فرص شراكة في مجالات جديدة تلبي طموحات البلدين، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وحرصهما على مواصلة ديناميكية العلاقات الثنائية التي تجلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وإبرام عدة اتفاقيات جديدة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين.

وكان رئيس الجمهورية قد حل، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الايطالية روما على رأس وفد هام في زيارة رسمية تكتسي أهمية بالغة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات بين البلدين الصديقين.

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