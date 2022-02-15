رئيس الجمهورية: 13 ألف دينار علاوة البطالة ابتداء من مارس

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن قيمة علاوة البطالة التي سيشرع الشباب في استلامها بداية من شهر مارس ستكون في حدود 13 ألف دينار.

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء دوريا مع الصحافة الوطنية سيُبث سهرة، الثلاثاء، على الساعة 21:00 ليلا.

أهم تصريحات رئيس الجمهورية في لقاءه مع الصحافة الوطنية

1-الجزائر أول دولة بعد أوروبا تقر علاوة للبطالة للشباب

2-ابتداء من مارس لن يدفع الخبازون سوى الضريبة على الفائدة

13-3 ألف دينار علاوة البطالة ابتداء من مارس

4-الضرائب فرضت على مواد استهلاكية وتم تجميدها

5-حرية التعبير ليست تخريب معنويات الجيش