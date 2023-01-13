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رياضة
حضر بِرفقته رئيسا الفيفا والكاف

رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان يُعطي إشارة انطلاق “شان” 2023

علي بهلولي
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رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان يُعطي إشارة انطلاق “شان” 2023

وصل رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان مساء الجمعة، إلى ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، لِحضور حفل افتتاح منافسة “شان” 2023.

ويوجد رئيس الحكومة في المنصّة الرّئيسة لِهذا الملعب العالمي، رفقة الرّجل الأوّل في “الفيفا” جياني أنفونتينو، ونظيره في الكاف” باتريس موتسيبي.

وسَتُعطى بعد قليل إشارة انطلاق حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، يليه تنظيم مباراة ضربة البداية بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.

وبعد إلقائه كلمة بِالمناسبة، أبدى فيها التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بِتوفير كلّ متطلّبات التظاهرات الرياضية الكبيرة، ورحّب بِضيوف الجزائر من أبناء القارّة السّمراء وغيرهم، وقدّم تشكّراته إلى “الكاف” على ثقتها بِقدرة بلادنا على احتضان الاستحقاقات الدولية بِامتياز. أعطى رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان إشارة انطلاق الطبعة السّابعة من عمر منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

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