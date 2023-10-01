-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئيس الحكومة التونسية يحل بالجزائر يوم الأربعاء

الشروق أونلاين
  • 45
  • 0
رئيس الحكومة التونسية يحل بالجزائر يوم الأربعاء
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني

يؤدي رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، يوم الأربعاء، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ليومين، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ تعيينه شهر أوت الماضي. 

وأفادت مصادر إعلامية تونسية أن زيارة رئيس الحكومة الحشاني إلى الجزائر تندرج ضمن إطار “دعم مسار شراكة استراتيجية بين الجزائر وتونس”.

وسيلتقي أحمد الحشاني نظيره الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، حيث سيترأسان اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية في دورتها الـ22.

ومن المنتظر أن “تتوج أعمال اللجنة العليا المشتركة بالإعلان عن مشاريع استثمارية مشتركة، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات خاصة منها التجارية، الديوانية، الصناعية، الطاقية، السياحية والاجتماعية”.

و”في مجال التعاون الأمني والعسكري وفي مجالات النقل والبنية التحتية، التجهيز والتكوين والتعليم العالي”، يضيف المصدر نفسه.

“ومن بين أبرز مشاريع التعاون المشتركة التي ستعرض على اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، تنمية الشريط الحدودي وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار”.

“وإحياء مشروع إحداث مناطق التبادل الحرّ الذي تأخّر تنفيذه منذ توقيع الاتفاق الأوّلي في شأنه سنة 1994 ضمن حزمة اتفاقيات أخرى”.

مقالات ذات صلة
أفكار تشاركية بين هيئات وجمعيات ووكالات للنهوض بالسياحة

أفكار تشاركية بين هيئات وجمعيات ووكالات للنهوض بالسياحة

ممنوع التأخر في مشاريع السكن والمدارس والمستشفيات

ممنوع التأخر في مشاريع السكن والمدارس والمستشفيات

كوريا الشمالية تعدّل دستورها وتدرج قوتها النووية فيه

كوريا الشمالية تعدّل دستورها وتدرج قوتها النووية فيه

الجزائر تدين التفجير الذي وقع قرب مسجد في باكستان

الجزائر تدين التفجير الذي وقع قرب مسجد في باكستان

الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف مقر الداخلية بتركيا

الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف مقر الداخلية بتركيا

أمراض العيون والسمع والحساسية والبدانة تحت المجهر

أمراض العيون والسمع والحساسية والبدانة تحت المجهر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد