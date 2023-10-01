رئيس الحكومة التونسية يحل بالجزائر يوم الأربعاء

يؤدي رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، يوم الأربعاء، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ليومين، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ تعيينه شهر أوت الماضي.

وأفادت مصادر إعلامية تونسية أن زيارة رئيس الحكومة الحشاني إلى الجزائر تندرج ضمن إطار “دعم مسار شراكة استراتيجية بين الجزائر وتونس”.

وسيلتقي أحمد الحشاني نظيره الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، حيث سيترأسان اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية في دورتها الـ22.

ومن المنتظر أن “تتوج أعمال اللجنة العليا المشتركة بالإعلان عن مشاريع استثمارية مشتركة، والتوقيع على اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات خاصة منها التجارية، الديوانية، الصناعية، الطاقية، السياحية والاجتماعية”.

و”في مجال التعاون الأمني والعسكري وفي مجالات النقل والبنية التحتية، التجهيز والتكوين والتعليم العالي”، يضيف المصدر نفسه.

“ومن بين أبرز مشاريع التعاون المشتركة التي ستعرض على اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، تنمية الشريط الحدودي وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار”.

“وإحياء مشروع إحداث مناطق التبادل الحرّ الذي تأخّر تنفيذه منذ توقيع الاتفاق الأوّلي في شأنه سنة 1994 ضمن حزمة اتفاقيات أخرى”.