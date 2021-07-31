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وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح
الجزائر

رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في ذمة الله

الشروق أونلاين
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رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في ذمة الله

توفي رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، الأربعاء، عن عمر ناهز الـ80 عاما، بحسب ما أعلن مجلس الأمة.

وكان عبد القادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفي 9 أفريل 2019 أعلنه البرلمان الجزائري بغرفتيه رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح في منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.

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