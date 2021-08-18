رئيس “الفاف”: النّجمة الثّالثة هدفنا في الكاميرون

أكّد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، الأربعاء، أن هدف “محاربي الصّحراء” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، هو الاحتفاظ بِاللّقب القاري.

وكان شرف الدين عمارة قد حضر مساء الثلاثاء بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حفل سحب قرعة “كان” 2022.

وقال رئيس “الفاف” إن هيئته لن تدّخر أيّ جهد، من أجل أن يتمكّن أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، من ترصيع قميص “الخضر” بِالنّجمة الثّالثة في محفل الكاميرون، المُرادف للاحتفاظ بِاللّقب القاري.

وعن فوج المنتخب الوطني في دور المجموعات، أبدى شرف الدين عمارة ارتياحه، في تصريحات أدلى بها للإذاعة الدولية الجزائرية، الأربعاء. وقال إن “محاربي الصّحراء” يُمكنهم التفاوض من موقع قوّة في الفوج الخامس، والمرور بِسهولة – نسبيا – إلى الدور ثمن النهائي.

ومعلوم أن زملاء النّجم والقائد والجناح رياض محرز سيلعبون في البطولة الإفريقية بِالكاميرون، إلى جانب منتخبات كوت ديفوار وغينيا الإستوائية وسيراليون.