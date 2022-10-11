رئيس الفاف زفيزف يتعهد بمرافقة المنتخبات الوطنية الشابة

تحسبا للمنافسات الرسمية المقبلة

جدّد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، التزامه بمرافقة المنتخبات الوطنية الشابة “بتسخير كل الوسائل الضرورية للسماح لها بالعمل في أحسن الظروف من أجل النجاح” تحسبا للمنافسات الرسمية المقبلة، وذلك خلال اجتماع جرى بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، حسبما كشفت عنه الفاف في موقعها الرسمي أول أمس الاثنين.

وقال زفيزف مخاطبا المدربين الوطنيين للمنتخبات الشابة: “نحن في خدمة منتخباتنا الوطنية ونحن هنا لوضعهم في أحسن الظروف الممكنة، والاستماع إلى كل التفاصيل، على غرار السفريات إلى بلدان القارة” مطالبا التقنيين بمضاعفة المجهودات لبلوغ الأهداف المرجوة.

وفضلا عن رئيس الفاف، عرف الاجتماع حضور الأمين العام للاتحادية منير دبيشي، بالإضافة إلى الناخبين الوطنيين، نور الدين ولد علي بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة، ومحمد لاسات مدرب منتخب أقل من 20 سنة، ورزقي رمان مدرب منتخب اقل من 17 سنة.

وحسب نفس المصدر “قدم المدربون الوطنيون برنامج عمل فرقهم حسب المنافسات التي تنتظرهم في الأسابيع والأشهر المقبلة. فيما أصغى رئيس الفاف باهتمام كبير لعروض الناخبين ولمخططات عملهم من أجل إنجاح مهامهم”. ويأتي هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها زفيزف إلى سيدي بلعباس، حيث ترأس افتتاح الموسم الأكاديمي بالمركز الفني الجهوي.

يذكر أن منتخبات اقل من 23 سنة وأقل من 20 سنة واقل من 17 سنة على موعد مع منافسات هامة. فبالنسبة لأقل من 23 سنة تنتظرهم مباراة مزدوجة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الدور الثاني التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى كاس إفريقيا 2023 بالمغرب. وبالنسبة لأقل من 20 سنة فسيشاركون في دورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بمصر نهاية الشهر الجاري، والمؤهلة إلى كاس إفريقيا 2023. أما بالنسبة لفئة أقل من 17 سنة، فيحضرون لنهائيات كاس إفريقيا 2023 المقررة بالجزائر شهر أفريل القادم.