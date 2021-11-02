رئيس “الفاف” عمارة يعاين أرضية ملعب تشاكر

تنقل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، إلى ملعب تشاكر بالبليدة، أين وقف على الأشغال الجارية لتهيئة أرضية الميدان.

وقام عمارة خلال زيارته لملعب تشاكر، بمعاينة الأرضية،ومدى تقدم أشغال تهئتها تحسبا لمواجهة “الخضر” أمام منتخب بوركيافاسو يوم 16 نوفمبر الجاري لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

وتحدث رئيس “الفاف” خلال تواجده بملعب تشاكر، مع التقنيين المشرفين على عملية تهيئة الأرضية، والاعتناء بالعشب الطبيعي، حيث أكدوا له أن الأرضية ستكون جاهزة وفي أحسن أحولها لاحتضان مباراة بوركينافاسو.

وتظهر الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، على “فايسبوك”، أرضية ملعب تشاكر، في حالة جيدة، ما يؤكد أن “الخضر” سيستقبلون “الخيول” في المباراة الأخيرة، على أرضية مثالية لخوض مباراة في المستوى، على عكس مواجهتي جيبوتي والنيجر، التي كانت خلالها الأرضية في حالة كارثية.