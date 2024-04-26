رئيس “الفاف” في سويسرا للدفاع عن قضية إتحاد الجزائر 

إدارة النادي العاصمي تطلب من "الكاف" تأجيل موعد النهائي

تنقل نهاية الأسبوع، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي إلى مقر المحكمة الرياضية “التاس” بمدينة لوزان السويسرية للدفاع عن اتحاد العاصمة في قضية عدم إجراء مباراته أمام نادي نهضة بركان المغربي في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الأفريقية لهذا الموسم.

ورافق رئيس الإتحاد الجزائري في سفريته إلى سويسرا الأمين العام “للفاف”، نذير بوزناد، حيث تم تسليم ملف القضية إلى محامين أوروبيين يملكون تجربة كبيرة في مثل هذه القضايا، والذين تم تكليفهم رسميا من أجل الدفاع عن الفريق الجزائري، والطعن على مستوى الهيئة الدولية في القرار المجحف للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ” الكاف” التي أقرت بخسارة الفريق الجزائري على البساط بدون سند قانوني، وهو ما يتعارض مع القوانين التي تسيّر الهيئات المشرفة على كرة القدم وعلى رأسها الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وحسب مصادر مؤكدة، فإن تنقل رئيس “الفاف” شخصيا إلى المحكمة الرياضية الدولية برفقة أمينه العام، الذي يعرف القوانين جيّدا، مع وضع كل الإمكانات المادية يدل على اهتمام الإتحاد الجزائري بهذه القضية، بتكليف محامين مخضرمين، من أجل الدفاع عن القضية التي تمت معالجتها بطريقة “غريبة”، ومن دون سندات قانونية.

وكانت “الفاف” قد طعنت بصفة رسمية لدى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة المسابقات في “الكاف”، والتي كانت قد رفضت سابقًا الاستئناف الذي تقدم به الطرف الجزائري، وأقرت بأحقية نادي نهضة بركان في ارتداء قمصانه التي تحمل خارطة المغرب مدمجة بخارطة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما رفضه الجانب الجزائري جملة وتفصيلًا.

بالموازاة مع ذلك، سافر إتحاد العاصمة الجمعة، إلى المغرب في رحلة مباشرة، تمهيدًا لخوض مباراة الإياب ضد نهضة بركان، والمقررة الأحد، رغم الجدل الكبير الحاصل حول مباراة الذهاب التي لم تلعب الأسبوع الماضي على ملعب 5 جويلية الأولمبي.

في نفس الوقت، ذكرت مصادر أن إدارة اتحاد الجزائر راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطلبت تأجيل موعد مباراتي النهائي، الذهاب والإياب، المبرمجتين على التوالي يومي 10 و17 ماي القادم.

وأقدمت إدارة اتحاد الجزائر على هذه الخطوة بعد استئنافها في قرار الـ”كاف” القاضي بخسارة الفريق مباراة الذهاب بنتيجة (3- 0) أمام نهضة بركان المغربي.

للإشارة، فإن إدارة اتحاد الجزائر انتظرت صدور قرار لجنة “الكاف” للمسابقات بين الأندية قبل أن ترفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية وأخرى لدى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).