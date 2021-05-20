رئيس “الفاف” في مصر

التقى أيضا بِالأمين العام لـ "الكاف"

يتواجد رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة بِمصر، التي تحتضن هذه الأيّام فعّاليات كأس العرب لِكرة القدم داخل القاعة.

وخصّ رئيس الاتحاد المصري لِكرة القدم أحمد مجاهد نظيره الجزائري شرف الدين عمارة، الخميس، بِاستقبال حارّ بِمكتبه.

وانتهى لقاء المسؤولَين بِرفع مستوى التعاون بين اتحادَي الكرة الجزائري والمصري، وأمور أخرى. كما جاء في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لِاتحاد الكرة المصري، الخميس. الذي أضاف أن الرئيس أحمد مجاهد أهدى نظيره شرف الدين عمارة درع اتحاد الكرة المصري.

واستغلّ رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة تواجده بِمصر، لِيزور مقرّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بِالعاصمة القاهرة.

وتحادث عمارة مع الأمين العام لـ “الكاف” فيرون موسينغو أومبا، كما جاء في بيان نشره الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخميس.

وأبلغ فيرون موسينغو أومبا رئيس “الفاف” تهاني الرجل الأول في “الكاف” باتريس موتسيبي، بعد فوز عمارة بِانتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وهكذا وبعد ترسيم “الفيفا” لِفوز عمارة بِانتخابات رئاسة “الفاف”، جاء دور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتباحث شرف الدين عمارة و فيرون موسينغو أومبا عددا من القضايا، التي لها صلة بِالشأن الكروي الإفريقي، على غرار تطوير التحكيم، وإطلاق بطولة إفريقيا لكرة القدم المدرسية، وتنسيق التعاون بين “الفاف” و”الكاف”.