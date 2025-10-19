رئيس “الفاف” وبيتكوفيتش يتضامنان مع أمين غويري

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، والطاقم الفني لـ”الخضر” بقيادة بيتكوفيتش تضامنهم مع المهاجم أمين غويري.

وسيخضع الدولي الجزائري أمين غويري لعملية جراحية على مستوى الكتف، بعد الاصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني في تصفيات المونديال، ضد أوغندا.

ونشرت “الفاف” عبر الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على “فايسبوك”، صورة لأمين غويري بقميص المنتخب والعلم الجزائري، وكتبت: ” ‏الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه السيد وليد صادي، وكل أطقم المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي أمين غويري”.

وبإجرائه للعملية الجراحية سيضيّع أمين غويري كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيغيب غويري عن نهائيات كأس إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن “كان” كوت ديفوار 2024، بسبب الإصابة.