رئيس الفاف وليد صادي يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي

منافسة كأس العرب للأندية تعود عام 2027

فاز رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) وليد صادي، بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم وذلك عقب أشغال الجمعية العامة الـ28 للهيئة الكروية، المنعقدة أول أمس الاثنين بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بحسب ما أفاد به بيان للفاف على موقعه الرسمي.

وعرفت أشغال الجمعية العامة، مشاركة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي وأمينه العام، نذير بوزناد.

ويسجل هذا الحدث عودة الجزائر إلى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بعد تسع سنوات من الغياب.

هذا وتمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالإجماع رئيسا لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم لعهدة جديدة تمتد من 2025 إلى 2029.

من جهة أخرى، حدد الاتحاد العربي لكرة القدم العام 2027 موعدًا رسميًا لعودة منافسة كأس العرب للأندية، فيما تم الكشف عن أجندة المسابقات التي ستنظمها الهيئة الكروية العربية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 2026 حتى 2029، التي ستتضمن إقامة 23 بطولة متنوعة للجنسين، وكافة الفئات العمرية.

ومن المقرر، أن تقام كأس العرب للأندية في نسختها المقبلة عام 2027، ما بين 21 جويلية و7 أوت، في الوقت الذي تقام فيه النسخة التي تليها عام 2029، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 25 جويلية وحتى 11 أوت من عام 2029.

وقبل عودة كأس العرب للأندية، سيشهد العام المقبل 2026، تنظيم 6 بطولات وهي: كأس العرب للسيدات تحت 20 عامًا، إلى جانب كأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب تحت 20 عامًا، إلى جانب كأس العرب للأندية سيدات، وكأس العرب للأندية لكرة الصالات.

أما عام 2027، فيشهد إقامة 6 بطولات هي كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية، إلى جانب كأس العرب للسيدات، وكأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية.

وفي عام 2028، ستقام 6 بطولات أخرى هي: كأس العرب للسيدات تحت 20 عامًا، وكأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية سيدات، وكأس العرب تحت 20 عامًا، يضاف إليها كأس العرب للأندية لكرة الصالات.

أما في 2029، فسيتم تنظيم 5 بطولات هي كأس العرب للسيدات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، وكأس العرب للأندية، إلى جانب كأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية.