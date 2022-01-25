رئيس الفاف يأخذ بزمام المبادرة لإعادة الهدوء بين الخضر

اجتمع ببلماضي في باريس واتفقا على إقالة العبدي

طالب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بضرورة التعبئة الكاملة من كل الأطراف الفاعلة في المنتخب الوطني الأول، لتوفير الظروف الملائمة له حتى يخرج منتشيا في شهر مارس أمام منافسه منتخب الكاميرون بتأشيرة التأهل لكأس العالم، المقررة بقطر بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وذلك خلال المواجهتين الفاصلتين من تصفيات مونديال 2022.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن رئيسه شرف الدين عمارة كان له اجتماع مع الناخب الوطني، جمال بلماضي، لتقييم مشاركة الخضر في كأس أمم إفريقيا 2021 التي تتواصل فعالياتها في الكاميرون، بعدما عرفت إقصاءهم بصورة مفاجئة من البطولة منذ الدور الأول. وأيضا لتحضير مواجهتي الدور الفاصل المؤهلتين لمونديال 2022 أمام منتخب الكاميرون في شهر مارس.

وأشارت مصادر “الشروق” إلى أن الاجتماع الذي دار ما بين رئيس الاتحادية شرف الدين عمار والمدرب الوطني جمال بلماضي، كان في العاصمة الفرنسية باريس أين يتواجد المسؤول التقني الأول عن المنتخب. هذا الأخير، فضل أخذ قسط من الراحة بجانب عائلته في فرنسا، حتى يعيد شحن بطارياته من جديد عقب الخيبة التي أصابته من جراء تضييع التاج الإفريقي وتسجيل مشاركة كارثية في “كان” الكاميرون. ولقطع الطريق أمام التأويلات وإعادة السيطرة على زمام الأمور، أخذ شرف الدين عمارة، زمام المبادرة بالتنقل إلى باريس في طريق عودته من الكاميرون، ليجتمع مع الناخب الوطني من أجل المحافظة على الهدوء في بيت الخضر الذي يوجد في أمس الحاجة إلى الاستقرار خلال هذه الفترة الحساسة من تصفيات كأس العالم.

وأضاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن شرف الدين عمارة وفور عودته إلى أرض الوطن الاثنين، عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف أطقم المنتخب الوطني الأول، من أجل تقييم مفصل لمشاركة رفاق القائد رياض محرز في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، وخاصة بداية التحضيرات للمباراتين الكبيرتين في شهر مارس، أمام منتخب الكاميرون في إطار تصفيات مونديال قطر.

وطالب رئيس الفاف مختلف الفاعلين داخل المنتخب الوطني بالتعبئة، والعمل بنفس الروح أو أكثر مما قاموا به خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما مكن المنتخب الأول والمحلي من تسيد كرة القدم الإفريقية والعربية، إضافة إلى السلسلة التاريخية للمباريات دون هزائم 35 مباراة، دون الكلام عن السعادة والفرحة التي تسبب فيها للشعب الجزائري وأنصار المنتخب الوطني.

وحث شرف الدين عمار الجميع على الحرص على الحفاظ على اللحمة والروابط التي تجمعهم، للوقوف في وجه الجهات التي تريد العبث بالمنتخب الوطني عقب خروجه من كأس إفريقيا لضرب استقراره والنيل من معنوياته، بهدف تقليص حظوظه في التأهل لكأس العالم.