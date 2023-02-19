رئيس “الفاف” يتدخل شخصيا لتأهيل المستقدمين الجدد.. وياريشان مرتاح

حمدي يقرر إراحة العناصر الأساسية أمام خميس مليانة

قرر مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، إراحة العناصر الأساسية التي حققت الفوز على الوداد البيضاوي نهاية الأسبوع الفارط في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة الكأس أمام صفاء خميس مليانة، المقررة الإثنين، لتفادي إرهاق الأساسيين وكذا الإصابات وما لا يحمد عقباه قبل شد الرحال صوب العاصمة “كينشاسا” لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة المقبلة من المنافسة القارية.

وينوي المدرب حمدي إراحة كل من الحارس مجادل، قتال، شرايطية وكذا ولد حمو وبوخنشوش، مع الاعتماد على كل من بن زايد بوعالية وبومشرة منذ البداية، فضلا عن نية المدرب حمدي في الزج بعناصر احتياطية أخرى، إضافة إلى الاعتماد على المستقدمين الجدد في حال تمكن الإدارة من تأهيلهم في الساعات القادمة.

وفي سياق آخر، قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، سيسهر شخصيا على تأهيل العناصر الجديدة التي تدعمت بها التشكيلة القبائلية في “الميركاتو” الفارط، ومن ثم ضمان مشاركة على الأقل عنصرين أو ثلاثة كأساسيين في اللقاء الإفريقي المقبل يوم 25 من الشهر الجاري، أمام نادي فيتا كلوب من الكونغو الديمقرايطة على ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكان المسؤول الأول على الشبيبة، يزيد ياريشان، قد أكد أن إدارة الفريق سددت كل الديون العالقة قبل تاريخ 31 ديسمبر من العام المنقضي، دون الحصول على الورقة التي تؤكد ذلك والتي يتوجب على مسؤولي الفريق إيداعها على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي يرسلها إلى الإتحاد الدولي للعبة بهدف تأهيل اللاعبين الجدد في النادي، وهو الأمر الذي جعل رئيس “الفاف” يعد ياريشان بالتكفل شخصيا لحل القضية قبل تنقل الفريق إلى الكونغو الديمقراطية، علما أن إدارة الشبيبة برمجت سفرية “كينشاسا ” بتاريخ 23 فيفري الجاري عبر رحلة مباشرة.

يحدث هذا في الوقت الذي عادت فيه التشكيلة القبائلية إلى أجواء التدريبات على ملعب 1 نوفمبر 1654 في تيزي وزو أمسية الأحد، تحضيرا لمواجهة صفاء خميس مليانة، لحساب الدور 16 من مسابقة كأس الجمهورية، حيث يطمح زملاء سوياد لتحقيق التأهل من أجل السفر بأريحية كبيرة وبمعنويات مرتفعة قبل خوض مواجهة فيتا كلوب في المسابقة القارية السبت المقبل على ملعب “الشهداء”.