رئيس “الفاف” يتنقل إلى أبيدجان لحضور قرعة كأس أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رئيس “الفاف” وليد صادي سيسافر الأربعاء إلى أبيدجان لحضور مراسم قرعة “كان” كوت ديفوار.

وسيرافق رئيس الفاف، كل من عضو المكتب الفدرالي، المكلف بالمنتخبات الوطنية، ومنسق المنتخبات الوطنية ابراهيم بلياسين.

وبالإضافة إلى حضور عملية القرعة، سيستغل الوفد الجزائري فرصة التواجد في كوت ديفوار من أجل الشروع في التحضير لإقامة المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا التي ستقام ما بين 13 جانفي و11 فيفري 2024.

وتجرى قرعة كأس إفريقيا 2023، هذا الخميس، بكوت ديفوار، بداية من الساعة الثامنة مساء.