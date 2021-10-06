رئيس “الفاف” يحفز “الخضر” قبل مباراة النيجر

زار رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، سهرة الثلاثاء، لاعبي المنتخب الذين يجرون تربصهم بالمركز التقني بسيدي موسى تحسبا للمباراة المزدوجة أمام النيجر..

والتقى شرف الدين عمارة بلاعبي “الخضر”، عقب الحصة التدريبية الثانية لهم بالتربص، أين تبادل أطراف الحديث مع اللاعبين.

وحفز عمارة العناصر الوطنية لبذل كل المجهودات من أجل البقاء على طريق الهدف المسطر وهو التأهل إلى مونديال قطر 2022 .

ويستقبل “الخضر” منتخب النيجر سهرة الجمعة في ملعب تشاكر بالبليدة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات المونديال، قبل مواجهة نفس المنافس يوم 12 أكتوبر، بنيامي لحساب الجولة الرابعة.