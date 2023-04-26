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رياضة

رئيس الفاف يحفز منتخب أقل من 17 سنة قبل انطلاق الكان

عمر سلامي
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رئيس الفاف يحفز منتخب أقل من 17 سنة قبل انطلاق الكان
ح.م
زفيزف خلال زيارته لمنتخب أقل من 17 سنة

زار رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، منتخب أقل من 17 سنة، وحثه على بذل كل المجهودات خلال بطولة كأس إفريقيا، التي تنطلق السبت المقبل بالجزائر.

وفي خطاب وجهه إلى اللاعبين بحضور الطاقم الفني، ونائب رئيس الفاف أعراب والمدير الفني الوطني مصطفى بسكري، عبر زفيزف عن ثقته الكبيرة في بذل المنتخب كل مجهوداته من أجل تشريف الألوان الوطنية وإسعاد الجماهير الجزائرية.

كما أكد رئيس “الفاف” لأشبال المدرب رمان، أن الاتحادية لن تدخر أي جهد، وتوفر لكل الإمكانيات لوضع اللاعبين في أحسن الظروف، للظهور بأفضل وجه في البطولة الإفريقية المرهلة إلى المونديال.

ويجري المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بالمركز التقني بسيدي موسى آخر تحضيراته لبطولة كأس إفريقيا التي تحتضنها الجزائر بداية من السبت المقبل.

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