رئيس الفاف يرفع معنويات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

حرص رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف على تشجيع لاعبي منتخب أقل من 17 سنة والرفع من معنوياتهم عقب الهزيمة أمام السنغال في مباراة الجولة الثانية من كان الجزائر.

وتوجه زفيزف مباشرة بعد نهاية المباراة إلى غرف تغيير ملابس المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أين رفع من معنويات اللاعبين والطاقم الفني.

وحث رئيس “الفاف” المنتخب، على نسيان الهزيمة، في أسرع وقت، والتركيز والتحضير جيدا من أجل الفوز في المباراة الثالثة أمام الكونغو.

من جهته أكد المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، للاعبين بعد الهزيمة، بأن المنتخب يحتفظ بكل حظوظه في تحقيق الهدف المتمثل في التأهل إلى المربع الذهبي.

وانهزم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بثلاثية نظيفة أمام منتخب السنغال، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ويتصدر السنغال المجموعة برصيد 6 نقاط، متبوعا بالمنتخب الجزائري برصيد3 نقاط، ويحتل كل من الكونغو والصومال المركزين الثالث والرابع على التوالي بنقطة واحدة.