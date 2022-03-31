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رئيس “الفاف” يرمي المنشفة
رياضة

رئيس “الفاف” يرمي المنشفة

علي بهلولي
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رئيس “الفاف” يرمي المنشفة

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، الخميس، عن استقالته من منصبه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه عمارة بِقاعة المحاضرات التابعة لِمقرّ “الفاف”، بِدالي إبراهيم بِالعاصمة.

وسينوب محمد معوش عن شرف الدين عمارة في منصبه، ريثما تُجرى جمعية عامة انتخابية لاحقا، تُسفر عن تعيين رئيس جديد للاتحاد الجزائري لِكرة القدم. عِلما أن معوش يشغل حاليا منصب النائب الأوّل لِرئيس “الفاف”.

وبِخصوص مستقبل العارضة الفنية للمنتخب الوطني، قال شرف الدين عمارة إنه طلب من جمال بلماضي مواصلة عمله، خاصة وأن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، تنطلق في جوان المقبل. مُضيفا إن بلماضي قادر على إعادة “الخضر” إلى سكّة الانتصارات.

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