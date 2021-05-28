رئيس “الفاف” يزور معسكر المنتخب الوطني

زار رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة مساء الخميس معسكر المنتخب الوطني الجزائري، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

والتقى الرّجل الأوّل في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِالناخب الوطني جمال بلماضي، وزملائه في الجهاز الفني، وأيضا اللاعبين الذين التحقوا بِالمركز.

وأقام شرف الدين عمارة بعدها مأدبة عشاء، على شرف أفراد أسرة “الخضر”.

ويدخل “محاربو الصحراء” في تربّص مغلق بِمركز سيدي موسى الإثنين المقبل، تأهّبا لِخوض 3 مقابلات ودّية: ضد موريتانيا ومالي بِملعب البليدة، وأمام المضيف التونسي، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، على التوالي. استعدادا لِتصفيات مونديال 2022، الذي تنطلق مقابلاته للدور الثاني وقبل الأخير عند نهاية أوت القادم.