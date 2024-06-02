رئيس “الفاف” يستقبل سفيرة النرويج بالجزائر

استقبل رئيس اتحاد الكرة وليد سعدي بِمكتبه، الأحد، سفيرة النرويج بِالجزائر تيريز لوكين غيزيل، التي قامت بزيارة مجاملة إلى مقرّ “الفاف”.

وتمحور اللقاء حول مناقشة سبل تعزيز التعاون، في مجال تطوير كرة القدم النسائية والتدريب المتخصّص.

وكان سعدي في فيفري الماضي، قد استقبل بمقر الهيئة بدالي إبراهيم، المستشار الخاص لرئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم هانز أندرياس فينستاد. حيث تم التوقيع على اتفاقية تطوير كرة القدم النسائية بين الاتحادين.

وفي هذا الصدد، تم تنظيم الدورة التدريبية الأولى لِمدربي كرة القدم النسوية، المسؤولين عن الإشراف على اللاعبات تحت سن 12 سنة، وذلك في بسكرة شهر أفريل الماضي.