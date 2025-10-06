-- -- -- / -- -- --
رياضة

رئيس “الفاف” يشارك في الجمعية العامة العادية لـ”الكاف”

عمر سلامي
ح.م
وليد صادي خلال الإجتماع الخاص بـ"لوناف"

يشارك رئيس “الفاف”، وليد صادي، الاثنين في أشغال الجمعية العامة العادية الـ47 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتنقل وليد صادي إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، مرفوقا بالأمين العام، نذير بوزناد، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة العادية الـ47 لـ “الكاف”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، فإنه انعقد الأحد الاجتماع الخاص بمنطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف” بحضور المسؤولين الرئيسيين للاتحادات الأعضاء.

وتم خلال الإجتماع التطرق إلى برمجة مختلف دورات المنطقة، لاسيما دورة أقل من 18 سنة المقرر تنظيمها بالجزائر شهر ديسمبر المقبل.

