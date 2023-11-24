رئيس الفاف يضع حدا لأزمة أندية الرابطة الثانية هواة

الحراش وقسنطينة وشلغوم العيد وعنابة تتحصل على إجازات لاعبيها الجدد

وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، حدا لأزمة اندية الرابطة المحترفة الثانية “هواة”، بشأن تأهيل لاعبيها الجدد بداية من هذا الأسبوع، حيث ستتمكن جميع الأندية المعنية بمشكلة الديون من الاستفادة من لاعبيها الجدد خلال لقاءات الجولة السادسة.

قرر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، حل مشكلة عدد من أندية الرابطة المحترفة الثانية “هواة”، وتأهيل جميع لاعبيها الجدد، بعد مرور 5 جولات من انطلاق البطولة. وتحصلت جميع الأندية التي كانت معنية بقرار المنع من الانتدابات، يومي الأربعاء والخميس، على إجازات لاعبيها الجدد، بعد توصل الهيئة الكروية الوطنية إلى اتفاق نهائي مع الدائنين، بحسب ما أكدته إدارة الأندية المعنية، وهي كل من اتحاد الحراش، ومولودية قسنطينة، وهلال شلغوم العيد، واتحاد عنابة.

وكانت لجنة المنازعات على مستوى رابطة الهواة، قد أصدرت قرارا يقضي بمنع الأندية التي تفوق ديونها 2 مليار سنتيم، من تأهيل لاعبيها الجدد إلى غاية تسديد جزء من الديون،

وتدخل بعدها رئيس الاتحاد الجزائري، وليد صادي شخصيا لإيجاد حل لهذه القضية، من خلال التوصل لاتفاق مع الأندية وإجبارها على التوقيع على بروتوكول تسديد الديون مع اللاعبين السابقين (الدائنين).

يذكر، أن أندية اتحاد الحراش، ومولودية قسنطينة، وهلال شلغوم العيد، واتحاد عنابة هي أبرز الأندية التي تأثرت بهذه المشكلة بسبب الوضعية المالية التي تعاني منها.