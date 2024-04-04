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رياضة

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدكتور ياسين زرقيني

عمر سلامي
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رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدكتور ياسين زرقيني
الدكتور ياسين زرقيني

تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي وأعضاء مكتبه الفيدرالي، بأخلص التعازي إثر وفاة الدكتور ياسين زرقيني.
وشغل المرحوم منصب رئيس اللجنة الطبية للفاف، كما كان عضوا في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، وفي نفس اللجنة على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” .

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي و أعضاء المكتب الفيدرالي، نبأ وفاة الدكتور ياسين زرقيني.. وبهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة زرقيني بخالص العزاء و أسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر و السلوان”.

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