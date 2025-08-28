رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدولي السابق عبد الله مجادي

تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بأخلص عبارات التعازي وأصدق عبارات المواساة، بعد تلقيه نبأ وفاة المدافع الدولي السابق عبد الله مجادي ليجيون.

وجاء في رسالة التعزية: ” بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى كافة أسرة كرة القدم في الجزائر، راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وإنتقل إلى رحمة الله، الأربعاء، المدافع الدولي السابق عبد الله مجادي، عن عمر يناهز 67 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأ مسيرته الاحترافية سنة 1976، حيث مثل أندية موناكو، ستراسبورغ وبيزنسون.

وفضل عبد الله مجادي المنتخب الجزائري على “الديكة”، حيث عرض عليه مدرب المنتخب الفرنسي ميشال هيدالغو المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 1982، غير أنه رفض العرض وفضّل حمل ألوان المنتخب الجزائري.

وخاض مجادي أول مباراة دولية له مع الجزائر ضد إيرلندا سنة 1981.

ولم يكن مجادي ضمن القائمة المعنية بمونديال إسبانيا 1982 ، ليشارك بعدها مع “الخضر” في مونديال المكسيك 1986 .