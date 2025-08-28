-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدولي السابق عبد الله مجادي

عمر سلامي
  • 191
  • 0
رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الدولي السابق عبد الله مجادي

تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بأخلص عبارات التعازي وأصدق عبارات المواساة، بعد تلقيه نبأ وفاة المدافع الدولي السابق عبد الله مجادي ليجيون.

وجاء في رسالة التعزية: ” بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى كافة أسرة كرة القدم في الجزائر، راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وإنتقل إلى رحمة الله، الأربعاء، المدافع الدولي السابق عبد الله مجادي، عن عمر يناهز 67 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأ مسيرته الاحترافية سنة 1976، حيث مثل أندية موناكو، ستراسبورغ وبيزنسون.

وفضل عبد الله مجادي المنتخب الجزائري على “الديكة”، حيث عرض عليه مدرب المنتخب الفرنسي ميشال هيدالغو المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 1982، غير أنه رفض العرض وفضّل حمل ألوان المنتخب الجزائري.

وخاض مجادي أول مباراة دولية له مع الجزائر ضد إيرلندا سنة 1981.

ولم يكن مجادي ضمن القائمة المعنية بمونديال إسبانيا 1982 ، ليشارك بعدها مع “الخضر” في مونديال المكسيك 1986 .

مقالات ذات صلة
هذه هي الوجهة الجديدة لـفاسكيز

هذه هي الوجهة الجديدة لـفاسكيز

تجربة جديدة لأمير سعيود

تجربة جديدة لأمير سعيود

ماهي عقوبة اللاعب الذي يُمضي لِنَاديَين؟

ماهي عقوبة اللاعب الذي يُمضي لِنَاديَين؟

الرابطة المحترفة الأولى.. الكشف عن حكام مباريات الجولة الثانية

الرابطة المحترفة الأولى.. الكشف عن حكام مباريات الجولة الثانية

عبداللي قد يضيع تربص سبتمبر للمرة الثالثة

عبداللي قد يضيع تربص سبتمبر للمرة الثالثة

الرئيس السابق لنادي شباب برج الكيفان جلول زرداني في ذمة الله

الرئيس السابق لنادي شباب برج الكيفان جلول زرداني في ذمة الله

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد