رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الصحفي والمعلق الرياضي إدريس دقيق

تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، بتعازيه الخاصة إثر تلقيه نبأ وفاة الصحفي والمعلق الرياضي إدريس دقيق.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم نبأ وفاة الصحفي والمعلق الرياضي إدريس دقيق”.

وجاء في الرسالة أيضا: “بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحاد، بإسمه الخاص، ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي، بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته”..