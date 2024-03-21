رئيس “الفاف” يعزي في وفاة الناخب الوطني السابق دوميترو ماكري

تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بتعازيه الخالصة إثر وفاة الناخب الوطني السابق خلال فترة السبعينات، الروماني سنوات دوميترو فالنتين ماكري.

وتوفي الأربعاء الناخب الوطني السابق خلال السبعينات، الروماني دوميترو فالنتين ماكري، عن عمر ناهز 92 عامًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان المدرب الروماني الملقب بـ” تاكي”، قد أشرف على تدريب نادي رائد القبة بين عامي 1971 و1973، وقاد بعد ذلك المنتخب الوطني لمدة عام في 1974 قبل أن يعود إلى وطنه، رومانيا.

وتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، باسمه الخاص وباسم أعضاء المكتب الفدرالي، بتعازيه إلى عائلة الفقيد وإلى الاتحاد الروماني لكرة القدم.