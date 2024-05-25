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رياضة

رئيس “الفاف” يعزي في وفاة والد لخضر بلومي

عمر سلامي
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رئيس “الفاف” يعزي في وفاة والد لخضر بلومي
ح.م
رئيس الفاف وليد صادي

تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي بتعازيه الخالصة، إثر وفاة والد الدولي السابق لخضر بلومي.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة تعزية جاء فيها: “ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي، نبأ وفاة والد اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي وجد اللاعب الدولي محمد البشير بلومي”.

وأضافت “الفاف”: “بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء مكتبه الفيدرالي إلى لخضر بلومي وكل عائلة الفقيد بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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