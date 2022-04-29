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رياضة

رئيس “الفاف” يكسب دعما آخر يصدّه عن الرّحيل

علي بهلولي
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رئيس “الفاف” يكسب دعما آخر يصدّه عن الرّحيل

استفاد شرف الدين عمارة من دعم آخر قويٍّ، للبقاء في منصبه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وجدّد رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة مع نظيره على مستوى رابطة الكرة المحترفة عبد الكريم مدوار، إبرام اتفاقية سابقة، تقضي بِمنح الهيئة الأخيرة “تفويض” الإشراف على البطولة الوطنية وأيضا الكأس الممتازة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولَين عمارة ومدوار، رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِالمركز الفني الوطني لِسيدى موسى، سهرة الخميس.

وهكذا يكون شرف الدين عمارة قد كسب دعما آخر، “يُبرّر” به رغبة “الآخرين” في بقائه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم. بعد دعم سابق من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الجزائرية، ورئيسَي “الفيفا” و”الكاف”.

للإشارة، فإن “الفاف” تعقد جمعية عامّة عادية في الـ 19 من ماي المقبل، لِحسم أمر بقاء شرف الدين عمارة في منصبه رئيسا للهيئة، أو عكس ذلك.

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