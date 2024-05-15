رئيس “الفاف” يلتقي رئيس الاتحاد الأوغندي موزيس ماغوغو

التقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي بنظيره الأوغندي، موزيس ماغوغو، بالعاصمة التايلنديةبانكوك.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على الأنترنيت، فإن المحادثات بين صادي و ماغوغو، تمحورت بشكل أساسي حول تعزيز الروابط بين الاتحادين وتطوير التعاون في المجال الفني.

ووصل رئيس “الفاف” وليد صادي، رفقة الأمين العام نذير بوزناد، الثلاثاء، إلى بانكوك، لحضور كونغرس الفيفا الرابع والسبعين، المقرر عقده يوم 17 ماي 2024.

ويشارك ممثلا الفاف في ورشة عمل تنظمها الفيفا والكاف يومي الثلاثاء والأربعاء.