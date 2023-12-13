رئيس “الفاف” ينصب اللجنة التقنية الوطنية

قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بتنصيب اللجنة التقنية الوطنية لتطوير وترقية كرة القدم.

وتم تنصيب اللجنة التقنية، خلال حفل أقيم الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسى، بحضور تقنيين وخبراء، كما عرف الحفل حضور الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال رئيس “الفاف” وليد صادي، خلال كلمة له قبل الإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة: “هذه اللجنة هي جهاز للتشاور بين أهل الاختصاص، وهي ضرورية في مجال تطوير وترقية كرة القدم”.

وأضاف: ” أنتم أهل الاختصاص في الأمور التقنية، وسأكتفي بمشاركتكم بأفكار لعلها تساهم في إثراء النقاش حول مهام اللجنة التقنية، ما يجعل منه الجهاز الأفضل للتكفل بالمشاكل التي تطرحها كرة القدم، لا سيما في مجال التأطير”.

وتابع : “سأحرص على متابعة كل أفكاركم، ومقترحاتكم، وأتمنى لهذه اللجنة التقنية الوطنية النجاح في مهامها”.