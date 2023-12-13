-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يترأس الاجتماع التحضيري لقمة الدول المصدرة للغاز
رياضة

رئيس “الفاف” ينصب اللجنة التقنية الوطنية

عمر سلامي
  • 425
  • 0
رئيس “الفاف” ينصب اللجنة التقنية الوطنية
ح.م
وليد صادي خلال تنصيب اللجنة التقنية الوطنية لـ"الفاف"

قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بتنصيب اللجنة التقنية الوطنية لتطوير وترقية كرة القدم.

وتم تنصيب اللجنة التقنية، خلال حفل أقيم الثلاثاء، بالمركز التقني بسيدي موسى، بحضور تقنيين وخبراء، كما عرف الحفل حضور الناخب الوطني جمال بلماضي.
وقال رئيس “الفاف” وليد صادي، خلال كلمة له قبل الإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة: “هذه اللجنة هي جهاز للتشاور بين أهل الاختصاص، وهي ضرورية في مجال تطوير وترقية كرة القدم”.

وأضاف: ” أنتم أهل الاختصاص في الأمور التقنية، وسأكتفي بمشاركتكم بأفكار لعلها تساهم في إثراء النقاش حول مهام اللجنة التقنية، ما يجعل منه الجهاز الأفضل للتكفل بالمشاكل التي تطرحها كرة القدم، لا سيما في مجال التأطير”.

وتابع : “سأحرص على متابعة كل أفكاركم، ومقترحاتكم، وأتمنى لهذه اللجنة التقنية الوطنية النجاح في مهامها”.

مقالات ذات صلة
زميل عوّار يستغيث بِمُشعوذ بِسبب الإصابات

زميل عوّار يستغيث بِمُشعوذ بِسبب الإصابات

سلاح المُقاطعة يدفع “بيما” إلى التخلّي عن المنتخب الصّهيوني

سلاح المُقاطعة يدفع “بيما” إلى التخلّي عن المنتخب الصّهيوني

مدافع أيسر.. أحد الحلول المُتاحة أمام بلماضي

مدافع أيسر.. أحد الحلول المُتاحة أمام بلماضي

صافرات استهجان ضدّ زرقان ومُطالبته بِالرّحيل

صافرات استهجان ضدّ زرقان ومُطالبته بِالرّحيل

الإدارة تشكو ظلم التحكيم وتدعو “الفاف” إلى التحرك

الإدارة تشكو ظلم التحكيم وتدعو “الفاف” إلى التحرك

بِالفيديو: سليماني يقضي عطلته في القطب الشمالي

بِالفيديو: سليماني يقضي عطلته في القطب الشمالي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد