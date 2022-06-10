رئيس “الفاف” ينعي وفاة اللاعب الدولي “بن حمودة”

قدّم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة مساء الجمعة، تعازيه في وفاة اللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة.

وكان اللاعب بلال بن حمودة قد فارق الحياة في توقيت مُبكّر من صباح الجمعة، بعد تعرّضه لِحادث مُرور مُروّع.

وكتبت “الفاف” في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نص التعزية المُدرج أدناه.